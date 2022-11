NOS haalt Youri Mulder terug tijdens WK voetbal

Oud-voetballer Youri Mulder keert tijdens het WK voetbal in Qatar tijdelijk terug bij de NOS.

De 53-jarige analyticus, tegenwoordig lid van de raad van toezicht van de Duitse club Schalke 04, vertrok in 2017 bij de publieke omroep om bij Ziggo Sport aan de slag te gaan.

Bij de NOS was Mulder jarenlang een van de vaste gezichten in Studio Voetbal, het voetbalactualiteitenprogramma van de omroep. "Frankrijk of Brazilië", voorspelt de negenvoudig-international bij de NOS als favoriet voor de WK-winst.

Wat Oranje betreft is Mulder minder enthousiast. "Wereldkampioen worden we niet, dus ik hoop dat we statements afgeven. Op sociaal gebied, maar ook op voetballend vlak. Mensen moeten een positief gevoel hebben bij Nederland."



Waar de analist erg benieuwd naar is, is het Marokkaanse elftal. Met name hoe de Nederlandse afvaardiging binnen die selectie het er vanaf gaat brengen. "Ik kijk dan vooral uit naar Hakim Ziyech. Een mooie voetballer, waarvan ik hoop dat hij weer eens kan schitteren. Ook is het leuk dat er met Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui en Zakaria Aboukhlal meer spelers met een Nederlandse band spelen bij Marokko."

Als rechtenhouder verzorgt de NOS, naast de uitzending van de wedstrijden, ook het dagelijkse avondprogramma Studio WK 22.

