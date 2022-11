België verbiedt therapieën voor 'homogenezing'

België verbiedt therapieën waarmee geprobeerd wordt iemands seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie te veranderen of te onderdrukken.

Op het uitvoeren van zogeheten conversiepraktijken staat voortaan een gevangenisstraf van één maand tot twee jaar en/of een boete van 100 tot 300 euro. Ook het voorstellen van of het aanzetten tot conversietherapie kan worden bestraft. Homogenezing is een gangbare praktijk onder veel kerkgemeenschappen.

"Dit verbod is een krachtige daad om de slachtoffers te beschermen tegen dit symbolische, psychologische en soms ook fysieke geweld", zegt Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gelijke Kansen. "Het is ook een signaal aan de rest van de samenleving dat degenen die niet ziek zijn, niet behandeld moeten worden."

De therapieën zijn omstreden en worden gezien als niet-wetenschappelijk. Slachtoffers krijgen onder meer elektrische schokken of ziekmakende medicijnen toegediend als zij reageren op homo-erotische afbeeldingen. Ook kunnen zij psychisch onder druk worden gezet. Conversiepraktijken worden voornamelijk toegepast in religieuze of sektarische milieus en worden uitgevoerd door familieleden of pseudo-professionals.



Homogenezing kent een lange geschiedenis in België en Nederland. Tussen de jaren 30 en 70 werden jongens en mannen naar speciale therapeuten gestuurd. Tot in de jaren 60 werd ook bij homoseksuelen castratie toegepast. (er zijn ruim 400 gevallen bekend). Psychiaters, medici en ook politici zagen dat als een zegen voor de mensheid.

In Nederland is wetgeving hierover nog niet aangenomen. In februari hebben D66 en VVD een initiatiefwetsvoorstel om 'homogenezing' strafbaar te maken ingediend. Zij willen dat er een boete van maximaal 22.500 euro of een celstraf van een jaar op komt te staan.

