Ziyech scoort vanaf eigen helft in laatste oefenduel Atlasleeuwen voor WK (video)

Hakim Ziyech heeft donderdag op schitterende wijze gescoord tegen Georgië.

De Marokkaanse international scoorde in de oefeninterland tegen Georgië in de Verenigde Arabisch Emiraten (VAE) na een halfuur vanaf eigen helft.

Ziyech was vanwege een conflict met de vorige bondscoach Vahid Halilhodzic een tijdje uit beeld, maar keerden na diens ontslag in augustus terug in het Marokkaanse elftal.

Spelmaker Ziyech krijgt bij Chelsea weinig speeltijd, maar de oud-speler van sc Heerenveen, FC Twente en Ajax mag zich de komende weken wel laten zien op het WK. Ziyech speelde de oefeninterland in Sharjah niet uit. Hij viel na 70 minuten uit met een blessure, waarvan de ernst nog niet duidelijk is.



Marokko begint het WK woensdag tegen Kroatië. België en Canada zijn de andere tegenstanders in groep F.

Canada versloeg met Japan een andere WK-ganger in een oefeninterland in Dubai met 2-1.

