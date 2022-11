Europarlementariërs roepen op tot herziening deals met Algerije vanwege steun aan Rusland

Zeventien Europarlementariërs hebben in een brief aan commissievoorzitter Ursula von der Leyen en EU-chef Josep Borrel opgeroepen tot een herziening van de associatieovereenkomst met Algerije.

Reden is de politieke steun van Algiers aan Rusland. De associatieovereenkomst tussen de EU en Algerije uit 2005 heeft betrekking op tariefvrije handel en politieke betrekkingen.

Algerijnse troepen hielden deze week een gezamenlijke militaire oefening met Russische troepen in de Bechar-regio nabij de Marokkaanse grens. Algerije behoort tot de vier grootste afnemers van Russische wapens wereldwijd, met als hoogtepunt een wapendeal van meer dan € 7 miljard in 2021, waarschuwen de EP-leden.

De brief bekritiseerde ook het besluit van Algerije om zich te onthouden van de VN-stemming over het veroordelen van de Russische inlijving van Oekraïense regio's. De zet wordt door de EP-leden omschreven als "verbazingwekkend". Algerije verklaart zich aan het internationaal recht te houden en de soevereiniteit van naties respecteren maar lijkt er in het geval van Oekraïne "dubbele standaarden" op na te houden, vinden de EP's.



Algerije is lange tijd een van de nauwste Afrikaanse bondgenoten van Rusland geweest en heeft herhaaldelijk geweigerd kritiek te leveren op de invasie van Oekraïne door Moskou.

De regering van president Abdelmadjid Tebboune was één van de belangrijkste internationale ontvangers van het Russische coronavaccin Sputnik-V en stemde onlangs in met de aankoop van 16 Sukhoi Su-30 straaljagers ter vervanging van de verouderde vloot van MiG-29-vliegtuigen.

