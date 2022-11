Ceuta ontvangt na 25 jaar Spaanse defensieminister

De Spaanse minister van Defensie Margarita Robles reist donderdag af naar Ceuta.

Het is de eerste keer in ruim 25 jaar dat een Minister van Defensie voet aan wal zet in de Spaanse exclave in Noord-Afrika.

Het bezoek van Robles kent een "uiterst militaire agenda", meldt het defensieministerie aan persbureau Europa Press. De minister zal onder meer een bezoek brengen aan een lokaal garnizoen, bestaande uit ongeveer 3.000 soldaten. Volgens de lokale pers in Ceuta is het bezoek van Robles ook bedoeld om het regeringsplan voor Ceuta en Mellila op te stellen.

Het laatste bezoek van een defensieminister vond plaats in 1997, door toenmalige minister Eduardo Serra, tijdens het bewind van oud-premier José Maria Aznar (1996-2004). Robles had in december 2021 nog verklaard dat de huidige Spaanse militaire aanwezigheid in Ceuta en Melilla "voldoende" zou zijn en dat er geen plannen waren om deze op korte termijn uit te breiden.



De komst van Robles komt nog geen twee weken na de aankondiging van een nieuw Marokkaans militair commandocentrum in Al Hoceima dat onder meer zal worden ingezet om het scheepsverkeer in de westelijke Middellandse Zee te controleren.

De komst van het Marokkaanse commandocentrum maakt deel uit van de reorganisatie van de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) die bedoeld is om illegale immigratie en smokkelactiviteiten het hoofd te bieden.

