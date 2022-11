COP27: Marokko en Spanje bespreken zeewaterontzilting

Marokko en Spanje willen gaan samenwerken op het gebied van zeewaterontzilting en afvalwaterzuivering.

De Marokkaanse minister Nizar Baraka (Uitrusting en Water) heeft woensdag op de klimaattop (COP27) in het Egyptische Sharm El-Sheikh met de Spaanse energieminister Teresa Ribera Rodríguez gesproken over het gezamenlijk optrekken in de strijd tegen klimaatverandering en waterschaarste.

De twee bewindslieden streven er naar ervaringen uit te wisselen en te werken aan de ontwikkeling van een stappenplan om de twee landen in staat stellen zich aan te passen aan de uitdagingen die klimaatverandering met zich mee brengt.

Spanje is vergevorderd op het gebied van ontzilting. Het Zuid-Europese land telt 765 geïnstalleerde eenheden die dagelijks meer dan 5 miljoen kubieke meter water produceren. Het betreft 360 installaties voor de ontzilting van zeewater en 405 brakwaterstations.



Behalve waterontzilting en afvalwaterzuivering willen de twee landen gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek doen, met de nadruk op waterbeheer en het rantsoeneren van watervoorraden.

Volgens minister Baraka zal de kwestie worden toegevoegd aan de routekaart voor de bilaterale betrekkingen tussen de twee landen.

