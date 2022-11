Franse denktank adviseert regering: 'partnerland Marokko niet verwaarlozen'

Het Franse Instituut voor Toegepaste Geopolitieke Studies (EGA) onderzocht de relationele kwesties tussen Marokko en Frankrijk en adviseert het Élysée om Marokko niet te verwaarlozen.

Het in 2015 opgerichte EGA is gespecialiseerd in internationale betrekkingen en adviseert in een nieuw rapport de Franse regering om "een einde te maken aan bepaalde houdingen", "de oude kijk op zaken te vernieuwen", en om af te wijken van "traditionele patronen" te behoeve van een win-win-situatie.

Marokko neemt tegenwoordig een nieuwe status aan waar zowel Frankrijk als de Europese Unie (EU) rekening mee moeten houden, stellen de auteurs van het rapport. Het Noord-Afrikaanse land positioneert zich zeer succesvol als een "opkomende en ambitieuze mogendheid wiens stabiliteit een garantie is voor Frankrijk en de EU".

Europa kan echter geen marktaandeel claimen in het succesverhaal van Marokko zonder Rabat tegemoet te komen, met als hangijzer de onvoorwaardelijke erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara. Frankrijk moet Marokko niet verwaarlozen "ten voordele van de Frans-Algerijnse dialoog" die momenteel sterk gecentreerd is rond de Franse behoefte aan Algerijns aardgas.



Frankrijk en andere EU-lidstaten zijn in verschillende mate voorstander van het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara en het is "niet ondenkbaar" dat Parijs de sprong waagt door zich aan te sluiten bij de standpunten van zijn Amerikaanse en Spaanse bondgenoten.

Marokko is een essentiële toegangspoort tot Franstalig West-Afrika en het kan voor Frankrijk nadelig uitpakken als het land een minder expliciet standpunt inneemt inzake de Sahara-kwestie, stellen de analisten van EGA.



Het alternatief zou de Franse langetermijnbelangen kunnen schaden, vooral nu Parijs te maken heeft met een steeds vijandiger wordende Afrikaanse publieke opinie. Staatsgrepen in Mali, Tsjaad en Burkina Faso hebben de banden van Parijs met deze voormalige Franse koloniën al ernstig onder druk gezet. Ook de Frans-Algerijnse betrekkingen stonden vorig jaar op scherp.

Gespannen

De relatie tussen Marokko en het neokoloniale Frankrijk is gespannen, recentelijk door het Franse besluit om de visumafgifte voor Marokkaanse onderdanen te halveren. Maar de relatie tussen Parijs en Rabat stond al op wankele gronden sinds Marokko de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara heeft veiliggesteld.



Tekenen van de Franse ergernis over de nieuwe ambities van Marokko werden ook zichtbaar toen Parijs de kant van Madrid koos tijdens de migratiecrisis in mei 2021, te midden van de diplomatieke crisis tussen Madrid en Rabat. Marokko stond daardoor lijnrecht tegenover de EU. Maar een verdere voorzetting van de diplomatieke spanning kan volgens de denktank "nadelige gevolgen" hebben voor Frankrijk. De kwestie tast een bredere samenwerking aan, zoals de strijd tegen terrorisme en de beheersing van migratiestromen.

Marokko heeft een gunstige geografische ligging aan zowel aan de Atlantische als aan de Middellandse Zeekust. De Franse diplomatie zou gebaat zijn bij een diepgaande analyse van haar berekening tussen indirecte en historische en strategische allianties voor de lange termijn, leest het rapport.

"Europa en Afrika moeten een model van evenwichtige regionale integratie promoten, zonder overheersing van de één ten koste van de ander, door gebruik te maken van het delen van ervaringen. (…) Coproductie tussen Europa en Afrika is een oplossing die relevanter is dan puur commerciële logica.".

