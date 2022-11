Macron waarschuwt Azië: Oekraïense oorlog is ook jullie probleem

De Franse president Emmanuel Macron heeft Aziatische landen vrijdag tijdens een top van het Aziatische handelsorgaan APEC gewaarschuwd dat "de oorlog in Oekraïne ook jullie probleem is".

Hij vraagt meer landen in de regio het conflict te veroordelen zoals dat al door talloze Westerse landen is gedaan. "Prioriteit nummer één voor Frankrijk is om bij te dragen aan vrede in Oekraïne en wereldwijd de druk op Rusland te verhogen", aldus Macron.

De Franse president zegt van plan te zijn om "zeer nauw samen te werken met China, India, de hele regio, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika" om dit te bereiken.

