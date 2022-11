Zweden bevestigt sabotage Nord Stream-pijpleiding

Zweden heeft bevestigd dat de explosies in september, waarbij delen van de Nord Stream-pijpleidingen onder de Oostzee werden vernield, het gevolg waren van sabotage.

Bij de uitgevoerde analyses zijn sporen van explosieven aangetroffen op verschillende "vreemde voorwerpen" die op de plaatsen van de ontploffingen zijn gevonden, zei aanklager Mats Ljungqvist, die het vooronderzoek leidt, in een verklaring.

Ljungqvist voegde eraan toe dat de technische analyses verder gaan om "meer betrouwbare conclusies te kunnen trekken met betrekking tot het incident". Het Zweedse Openbaar Ministerie zei dat het onderzoek uiteindelijk zal uitwijzen of iemand formeel van een misdrijf kan worden verdacht.

Eind september werden vier grote gaslekken ontdekt in de twee pijpleidingen van Nord Stream bij het Deense eiland Bornholm. Seismische instituten registreerden kort daarvoor twee onderwaterexplosies.



Eerdere vermoedens

Onderzoekers hadden na de voorlopige inspecties al vermoedens van sabotage. De lekken waren weliswaar in internationale wateren, maar twee ervan bevonden zich in de Deense exclusieve economische zone en twee in die van Zweden. Eind oktober stuurde Nord Stream een onder Russische vlag varend civiel schip om de schade in de Zweedse zone te inspecteren.

De pijpleidingen, die Rusland met Duitsland verbinden, waren het middelpunt van de geopolitieke spanningen. Zeker nadat Rusland de gastoevoer naar Europa stopzette als vermoedelijke vergelding voor de westerse sancties na de Russische invasie in Oekraïne. Beide pijpleidingen lagen op het moment van de breuken stil. Washington en Moskou hebben beide elke betrokkenheid ontkend en wijzen de ander als verantwoordelijke aan.

© ANP 2022