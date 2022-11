FIFA verbiedt alcohol in en bij stadions tijdens WK in Qatar

Tijdens de wedstrijden op het WK voetbal in Qatar kunnen supporters geen alcohol kopen in het stadion en op de omlopen direct rond de tribunes.

Voetbalbond FIFA heeft dat bekendgemaakt, na een plotse draai van beleidsmakers in Qatar. Daarmee veranderen vlak voor het begin van het toernooi de afspraken.

Het WK begint zondag. In de handleiding voor fans stond tot voor kort dat ze drie uur voor de wedstrijden en een uur na het laatste fluitsignaal Budweiser-bier mogen kopen in en bij de stadions. Dat wordt nu dus anders. Alcoholvrij bier van sponsor Budweiser, met de naam Bud Zero, blijft wel verkrijgbaar.

In Qatar gelden strenge regels voor het gebruik van alcohol. Drinken in het openbaar is niet toegestaan. Alcohol is wel verkrijgbaar, maar de drankjes zijn gelukkig peperduur. FIFA heeft echter een groot sponsorcontract met de Amerikaanse bierbrouwer Budweiser. Dat bedrijf betaalt de FIFA tientallen miljoenen zodat zijn naam op reclameborden staat en zodat alleen zijn bier kan worden geschonken in de stadions.



Reactie Budweiser

Budweiser reageerde met een bericht op Twitter waarin het bedrijf zei: "dit is ongemakkelijk". Een woordvoerder van moederbedrijf AB-InBev was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Volgens diverse media zouden de aangescherpte regels niet gelden voor de skyboxen met FIFA-bobo's, zij zouden tijdens de wedstrijden nog gewoon alcohol kunnen drinken. De FIFA zelf geeft daar geen duidelijkheid over.



Twijfels al sinds toewijzing aan Qatar

Sinds Qatar in 2010 het voetbaltoernooi toegewezen kreeg, zijn er vragen gerezen over de rol van alcohol tijdens het WK van dit jaar. Hoewel in Qatar, anders dan bijvoorbeeld buurland Saoedi-Arabië, alcohol niet helemaal is verboden, is het nuttigen ervan op openbare plaatsen illegaal.

Bezoekers mogen ook geen alcohol meenemen naar Qatar, ook niet van de belastingvrije zones op de luchthaven. De meeste mensen kunnen ook geen alcohol kopen in de enige slijterij van het land. Alcohol wordt verder verkocht in bars in sommige hotels.

Budweiser kan nog steeds bier verkopen op het FIFA Fan Festival in het centrum van Doha. Ook in sommige andere fanzones zal alcohol worden verkocht, terwijl andere zones alcoholvrij zijn.

© ANP 2022