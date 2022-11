Politie zag in oktober meeste winkeldiefstallen in vijf jaar tijd

De politie heeft vorige maand het hoogste aantal winkeldiefstallen geregistreerd in vijf jaar tijd, blijkt uit data van de politie zelf.

Een verklaring voor die stijging heeft de politie niet. Of de stijging komt door een hogere aangiftebereidheid of doordat er sprake is van meer winkeldiefstallen is dus niet duidelijk.

De politie registreerde in oktober 3909 winkeldiefstallen, zo'n 400 meer dan een maand eerder. Het aantal registraties was dit jaar het laagst in januari, toen zag de politie 2521 gevallen van winkeldiefstal. Het kan daarbij gaan om aangiftes, maar ook gevallen van winkeldiefstal die de politie zelf in het systeem heeft vastgelegd.

INretail, de brancheorganisatie voor onder meer mode-, schoenen- en sportwinkels, heeft nog geen signalen ontvangen dat ondernemers meer diefstal ervaren in hun winkels. De organisatie liet daarvoor onlangs zelfs vertegenwoordigers door het land rijden om ervaringen op te halen, laat een woordvoerder weten.



Supermarktenbranche

Brancheorganisatie voor supermarkten CBL krijgt eveneens nog geen signalen dat supermarkten de afgelopen tijd meer last hadden van winkeldieven. Volgens een woordvoerster worden supermarktmedewerkers bovendien getraind om opvallende situaties en mensen te herkennen. "Natuurlijk kan het zijn dat het aantal winkeldiefstallen wat fluctueert, maar het is helaas iets van alle tijden", aldus de zegsvrouw.

Zowel de branchevereniging voor drogisterijen CBD als Kruidvat geeft aan geen uitspraken te doen over winkeldiefstallen of aangiftes.



Afname tijdens coronarisis

In de politiedata is ook te zien dat het aantal aangiftes tijdens de coronacrisis afnam tot onder de 2000 in januari en februari 2021. In die periode werden er zwaardere maatregelen van kracht, waaronder het sluiten van niet-essentiële winkels. Ook gold er vanaf eind januari een avondklok, waardoor mensen na 21.00 uur niet meer naar buiten mochten.

Supermarkten merkten dat het aantal winkeldiefstallen daardoor afnam. Volgens de woordvoerster van CBL kwam dat mogelijk doordat klanten minder anoniem waren, als gevolg van de maatregelen in supermarkten. "Klanten moesten zich bijvoorbeeld met een boodschappenwagen door de winkel bewegen. Ook werden ze gecontroleerd op het dragen van een mondkapje", aldus de zegsvrouw.

