Supportersclub: geen signalen intrekken dagvergoeding Oranjefans

De Supportersclub Oranje heeft nog geen signalen gekregen dat de dagvergoeding van Oranjefans die op kosten van Qatar bij het WK aanwezig zijn is ingetrokken.

Dat zegt bestuurder Theo Pouw zaterdag in reactie op een artikel in The Guardian.

De Britse krant meldde vrijdag, op basis van supporters uit twee Europese landen, dat de dagelijkse toelage van de supporters wordt geschrapt waarmee ze eten en drinken konden kopen.

De fans maken deel uit van het zogeheten Fan Leader-programma, een initiatief van het Qatarese organisatiecomité. Qatar betaalt onder andere de vlucht, het verblijf en de WK-tickets van de fans. Die influencers moeten in ruil daarvoor op sociale media positieve berichten over het WK delen. Ook zouden zij negatieve feedback van derden moeten rapporteren.



Volgens Pouw zijn vanuit Nederland veertig Oranjefans op kosten van Qatar op het WK. "Maar ik heb niets van ze gehoord, ook niet nadat ik wat appjes heb uitgestuurd. Ik denk dat ze het naar de zin hebben en wachten tot de wedstrijd van maandag tegen Senegal", meldt hij. "Ik vind er ook niet zoveel van. Ik heb de contracten niet gelezen. Dit is het risico als je een afspraak maakt."

De KNVB laat weten dat deze actie buiten de voetbalbond om is gegaan. "Daar hebben we ook niet in bemiddeld. Dus formeel horen we zoiets ook niet."



