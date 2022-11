FIFA: compensatiefonds voor arbeidsmigranten bestaat al in Qatar

Wereldvoetbalbond FIFA heeft vlak voor de start van het WK in Qatar benadrukt dat Qatar al jaren een compensatiefonds voor arbeidsmigranten heeft.

Volgens de FIFA is sinds de oprichting van dit fonds in 2018 al meer dan 350 miljoen dollar (omgerekend bijna 340 miljoen euro) uitgekeerd aan arbeiders die geen of te laat salaris hadden gekregen.

Amnesty International en diverse WK-deelnemers hebben de FIFA en Qatar in de aanloop naar het toernooi herhaaldelijk opgeroepen om een compensatiefonds op te zetten van 440 miljoen dollar (gelijk aan het prijzengeld voor het toernooi), waar dan onder meer families van overleden arbeidsmigranten aanspraak op zouden kunnen maken.

Volgens mensenrechtenorganisaties zijn sinds de toewijzing van het WK aan Qatar in 2010 honderden tot duizenden gastarbeiders in vaak erbarmelijke omstandigheden overleden in het gastland. Bewijzen voor de cijfers zijn er echter niet en ook de doodsoorzaak bleef meestal onbekend. De FIFA en Qatar houden vol dat bij de bouw van de stadions 'slechts' drie arbeidsmigranten om het leven zijn gekomen.



Amnesty International en enkele Europese voetbalbonden, waaronder de KNVB, pleiten al geruime tijd voor het opzetten van een fonds van 440 miljoen dollar. De FIFA en Qatar weigeren dat echter. Ook toen de Europese landen enkele weken geleden een ultimatum stelden, bleef een reactie uit.

Hitteprotocol

FIFA-voorzitter Gianni Infantino zei een dag voor de openingswedstrijd tussen Qatar en Ecuador dat een dergelijk fonds al jaren bestaat. Infantino sprak erover met de minister van Arbeid in Qatar, Ali bin Samikh Al Marri.



"De minister garandeert dat dit fonds blijft bestaan en arbeiders in staat stelt om zaken aan te spannen die binnen de wet vallen. Ik waardeer die toezegging", aldus Infantino. "De minister heeft onlangs ook in het Europees Parlement gezegd dat arbeiders of families die nog niet hebben gekregen waar ze recht op hebben, contact kunnen opnemen met de relevante autoriteiten."

Qatar heeft de afgelopen jaren hervormingen doorgevoerd op het gebied van arbeidsrechten. Zo is onder meer een minimumloon vastgesteld, heeft Qatar een hitteprotocol en is dwangarbeid officieel verboden. Volgens internationale organisaties kunnen veel zaken echter nog beter in het land waar zo'n 2 miljoen arbeiders uit vooral Azië en Afrika werken. Zij vormen het grootste deel van de totale bevolking van het rijke land.

