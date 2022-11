Elon Musk: Trump mag terug op platform

Ruim 7,5 miljoen gebruikers van berichtendienst Twitter hebben gestemd voor een terugkeer van de verbannen voormalige VS-president Donald Trump op het platform.

Een dag eerder had Elon Musk, de nieuwe eigenaar van Twitter, gebruikers daartoe de kans gegeven middels een peiling die hij via zijn eigen account online zette. In de 24 uur dat de poll heeft gelopen brachten iets meer dan 15 miljoen Twitteraars een stem uit. Van hen stemde 51,8 procent voor, waar 48,2 procent liever heeft dat Trump wegblijft van Twitter. "Het volk heeft gesproken. Trump wordt in ere hersteld. Vox Populi, Vox Dei", schreef Musk op Twitter, gebruik makend van een Latijnse uitdrukking die "de stem van het volk is de stem van God" betekent.

Trump werd van het sociale medium verbannen nadat zijn aanhangers op 6 januari 2021 het Capitool bestormden. De Republikein, die onlangs zijn deelname aan de presidentsverkiezing van 2024 bevestigde, gaf op zaterdag zelf te kennen dat hij mogelijk niet terug wil naar Twitter. "Twitter heeft veel problemen", zei hij tijdens een videoboodschap voor een bijeenkomst van de conservatieve groep Republican Jewish Coalition in Las Vegas. Liever houdt hij het bij zijn Twitter-kopie Truth Social, zei Trump.

Twitter zei vorig jaar Trump van het platform te hebben gegooid "vanwege het risico van verder aanzetten tot geweld" nadat zijn aanhangers het Amerikaanse parlement hadden bestormd. Die probeerden te voorkomen dat de uitslag van de presidentsverkiezingen, die door Joe Biden waren gewonnen, werd bekrachtigd. In mei dit jaar verwierp een rechter in San Francisco nog de claim van zijn advocaten dat het verbod in strijd was met de vrijheid van meningsuiting.

Trump had meer dan tachtig miljoen volgers op Twitter. Op Truth Social zijn het er slechts een paar miljoen en dat platform kampt bovendien met financiële problemen.

