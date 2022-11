Twitter laat racistische tweets tegen voetballers staan

Twitter laat 99 procent van alle racistische tweets richting voetballers in aanloop naar het WK staan.

Dat stelt The Guardian zondag op basis van nieuw onderzoek naar wat er met honderd racistische tweets aan het adres van de spelers is gedaan.

Het onderzoek, uitgevoerd door het Center for Countering Digital Hate (CCDH), toont aan dat het platform niet reageerde op 99 van honderd racistische tweets die in de week voor het WK bij Twitter werden gemeld. Slechts één tweet, waarin een racistische belediging zestien keer werd herhaald, werd verwijderd. De andere tweets bleven dit weekend online zichtbaar.

Van de honderd tweets werd in elf het n-woord gebruikt om een voetballer te beschrijven. In 25 tweets stonden apen- of bananenemoji's, gericht op spelers. Dertien tweets riepen op om spelers te deporteren en 25 tweets riepen spelers op om "terug te gaan" naar andere landen.



Dertien tweets richtten zich op de Engelse taalvaardigheid van spelers. De tweets zijn gericht tegen 43 voetballers, onder wie de Britse spelers Raheem Sterling en Bukayo Saka.

SMPS

Alle deelnemers aan het WK voetbal krijgen de mogelijkheid hun sociale media te zuiveren van discriminerende of beledigende reacties met behulp van de SMPS (Social Media Protection Service). De speciale dienst, in het leven geroepen door wereldvoetbalbond FIFA en spelersvakbond FIFPro, helpt de zichtbaarheid van dergelijke uitingen te minimaliseren.



Twitter bevindt zich in roerige tijden. Duizenden medewerkers zijn ontslagen of hebben Twitter verlaten sinds de overname van Elon Musk op 27 oktober. Elon Musk overweegt volgens Bloomberg, ondanks die grote uitstroom, om nog meer werknemers te ontslaan bij Twitter.

Musk stelde dat ook na zijn overname gemodereerd wordt op het platform. Toch meldde hij vorige week dat "negatieve tweets en haattweets" zouden worden "gedeboost", maar niet noodzakelijkerwijs worden verwijderd. Gebruikers kunnen dergelijke tweets niet meer vinden tenzij ze er specifiek naar op zoek zijn, zei de miljardair volgens The Guardian.

© ANP 2022