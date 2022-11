Van Dijk: dragen OneLove-band heroverwegen bij gele kaart

Virgil van Dijk zal heroverwegen de OneLove-aanvoerdersband op het WK te dragen als hij daarvoor met een gele kaart wordt bestraft.

Dat zegt de aanvoerder van het Nederlands elftal zondag tegen de NOS in reactie op berichtgeving in Bild.

De Duitse krant meldt dat alle aanvoerders met een OneLove-band om mogelijk een gele kaart krijgen, vanwege het uitdragen van een politieke boodschap. "Ik speel niet graag met een gele kaart op zak en helemaal niet als we het kunnen voorkomen.

Ik heb nog niets gehoord en als ik iets hoor, dan zullen we dat intern bespreken", aldus Van Dijk, die de OneLove-band maandag in de openingswedstrijd van Oranje tegen Senegal wel van plan is om te dragen.



De kleurige aanvoerdersband is een idee van de KNVB en staat voor inclusie en diversiteit. De bond wil op die manier een politiek statement maken in Qatar. Enkele andere landen sloten zich bij het plan aan. Onder meer de aanvoerders van Engeland en Duitsland dragen de band ook. Frankrijk zag ervan af omdat de FIFA onduidelijk bleef over of het mag of niet.

De KNVB heeft al gezegd een eventuele geldboete voor lief te nemen. Op de berichtgeving in Bild, over de mogelijke gele kaart als straf, zegt de bond: "Dat is speculeren, een vraag van wat en als. Dat verandert het voor ons nu niet."

