Oorwassende persconferentie Infantino wekt 'verbazing' bij KNVB

Bij de KNVB hebben ze met enige verbazing de eerste persconferentie gevolgd van FIFA-voorzitter Gianni Infantino op het WK in Qatar.

"Ik denk dat hij de emotie er beter had kunnen afhalen", zei secretaris-generaal Gijs de Jong van de nationale voetbalbond. "Zo'n boze vorm is onze stijl niet zo.".

Infantino richtte zijn pijlen zaterdag vooral op Europese landen die de afgelopen jaren veel kritiek uitten op Qatar vanwege de vermeende schending van mensenrechten. Hij noemde de aanhoudende kritiek "hypocriet". "Dat is onnodig", zei De Jong. "Ik heb altijd geleerd dat je als bestuurder rustig moet blijven. Je moet sturen op inhoud en niet op emotie.", stelt de De Jong die meer te zeggen had over de vorm dan de inhoud van Infantino's verklaring.

Infantino wees op westerse bedrijven die miljarden hebben verdiend in Qatar zonder iets te hebben bijgedragen aan de mensenrechten in de rijke oliestaat. Hij snapte ook weinig van de kritiek op Qatar. "Ik denk dat met wat wij als Europeanen de afgelopen 3000 jaar wereldwijd gedaan hebben, we ons nog 3000 jaar moeten verontschuldigen voordat we anderen de les gaan lezen", stelde de voorzitter van de FIFA.



Kritiek

Infantino kreeg veel kritiek op zijn uitspraak: Vandaag voel ik me een Qatari, vandaag voel ik me een Arabier, voel ik me een Afrikaan, vandaag voel ik me homoseksueel, vandaag voel ik me een mens met een beperking, vandaag voel ik me een arbeidsmigrant." Peter Møller, de directeur van de Deense voetbalbond, vertelde dat hij zich tijdens de speech van Infantino had geschaamd dat hij met zijn landenploeg deel uitmaakt van het evenement.

"Wij hebben er voor gekozen om de scherpe kantjes er even vanaf te halen", zei De Jong. "We zien ook de goede dingen die FIFA doet. We hebben net voor de openingswedstrijd weer een ontmoeting met ze gehad. Ze steunen een permanent verblijf van de internationale arbeidsorganisatie ILO in Doha. Ze gaan zich inzetten voor arbeidsmigranten in Qatar die niet op tijd zijn uitbetaald of gewond zijn geraakt bij een ongeluk op hun werk. Ook komt er na het WK een fonds dat de armste mensen moet helpen. Dat zijn mooie dingen.".



Qatar heeft echter al een compensatiefonds. Volgens de FIFA is sinds de oprichting van dit fonds in 2018 al meer dan 350 miljoen dollar (omgerekend bijna 340 miljoen euro) uitgekeerd aan arbeiders die geen of te laat salaris hadden gekregen.

Voorwaarden

De KNVB liet eerder deze week weten dat het de herverkiezing van Infantino als FIFA-voorzitter steunt. Infantino is de enige kandidaat komend voorjaar bij de verkiezingen. Als de KNVB hem niet had gesteund, dan had het een proteststem kunnen uitbrengen.



Maar de nationale bond stelt daar wel voorwaarden aan. De KNVB wil dat criteria wat betreft mensenrechten nog beter worden vastgelegd bij de toewijzing van grote toernooien. Of dat criterium ook geldt voor westerse landen zoals de Verenigde Staten (VS) is niet duidelijk.

Verenigde Staten

De 23 editie van het WK zal in 2026 worden gespeeld in Mexico, Canada en de Verenigde Staten (VS) maar de VS wordt veel bekritiseerd vanwege het bestaan van institutioneel racisme, omstreden wapenwetten, zwakke arbeidersbescherming, grootschalige surveillanceprogramma's, politiegeweld, mishandeling van gevangenen en het ontbreken van een betaalbaar en universeel gezondheidszorgprogramma in tegenstelling tot de meeste andere ontwikkelde landen, inclusief Qatar.



Ook faciliteert de VS staatsterrorisme, worden mensen buitengerechtelijk vastgehouden en worden gevangenen in Guantanamo Bay gemarteld.

De VS wordt bovendien verantwoordelijk gehouden voor de miljoenen doden als gevolg van conflicten in het Midden-Oosten.

