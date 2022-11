Tientallen doden door aardbeving op Indonesische eiland Java

Het dodental door een aardbeving op het Indonesische eiland Java loopt snel op.

Volgens de jongste cijfers van de autoriteiten gaat het om zeker 162 slachtoffers. De beving had een kracht van 5.6 en was voelbaar in onder meer de hoofdstad Jakarta.

Het epicentrum lag in de stad Cianjur in West-Java, op zo'n 75 kilometer ten zuidoosten van Jakarta, meldt het Indonesische agentschap voor meteorologie (BMKG). De beving vond plaats op een diepte van 10 kilometer. Er was geen risico op een tsunami.

"Honderden, misschien duizenden gebouwen zijn beschadigd", meldt een woordvoerder van het lokale bestuur in Cianjur. Het gaat om onder meer een school, een ziekenhuis, woningen en winkels. De beving veroorzaakte ook stroomstoringen. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt omdat wegen door aardverschuivingen ontoegankelijk zijn geworden.



Schudden

Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen in Jakarta. Daar begonnen gebouwen te schudden en werden mensen uit onder meer kantoren geëvacueerd. In de hoofdstad is ook geen grote schade gemeld.

Indonesië maakt deel uit van de zogeheten Ring of Fire, een gebied in de Grote Oceaan met meer dan honderd actieve vulkanen waar ook veel aardbevingen voorkomen. Het Indonesische eiland Sulawesi werd in januari 2021 getroffen door een beving met een kracht van 6.2. Er kwamen ruim honderd mensen om.

