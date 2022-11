Historisch grote verschillen in Nederlandse kijkcijfers aftrap WK voetbal, boycots vooralsnog geen invloed

De kijkcijfers voor het openingsduel op het de wereldkampioenschappen voetbal verschillen per editie behoorlijk.

Zo keken in 2002 'maar' 690.000 Nederlanders naar Frankrijk tegen Senegal en in 2014 zaten ruim 3,5 miljoen mensen voor de buis voor de wedstrijd tussen Brazilië en Kroatië.

De cijfers zijn erg afhankelijk van het tijdstip en de dag waarop de opening plaatsheeft. In 2002 was de aftrap op een vrijdagmiddag, terwijl dat in 2014 op een donderdagavond was.

Ook tijdens de vorige editie in 2018 startte het WK in de middag: toen keken ruim een miljoen mensen naar Rusland tegen Saoedi-Arabië.



In 2010 zagen ruim 2,1 miljoen kijkers de openingswedstrijd tussen gastland Zuid-Afrika en Mexico en vier jaar eerder startte Duitsland het WK tegen Costa Rica met bijna 2,8 miljoen kijkers.

Zondagmiddag zagen bijna 2,2 miljoen mensen het openingsduel tussen Qatar en Ecuador. De brede oproep vanuit het westen om het WK te boycotten lijkt geen effect te hebben gehad.

