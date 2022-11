Online voetbalpools alsnog massaal ingevuld, boycots vooralsnog weinig invloed

Nederlanders hebben voor het WK voetbal in Qatar alsnog de nodige voetbalpools ingevuld.

Ruim anderhalve week geleden bleef het aantal inschrijvingen nog achter, maar de pooltjes wonnen ondanks de westerse propaganda tegen het organiserende land in het Midden-Oosten toch aan populariteit.

Zo telde Flexvoetbal.nl anderhalve week geleden nog 6000 pools, inmiddels is dat aantal toegenomen tot ongeveer 10.000. Dat is iets minder dan tijdens het EK voetbal in 2021. Het totaal aantal deelnemers ligt op ruim 100.000. Scorito zag het aantal inschrijvingen dat van het vorige EK zelfs overstijgen. Destijds deden 560.000 mensen mee, dit WK 650.000.

Voor mede-eigenaar van Flexvoetbal.nl Andries Bruinsma was deze stijging best onverwacht met het oog op de trend. Zo verwachtte hij eerder bij lange na niet tussen de 80.000 en 100.000 inschrijvingen uit te komen, het aantal mensen dat een pool invulde tijdens het vorige EK.



"We hebben oud-deelnemers een mail gestuurd met de vraag of ze weer mee wilden doen. Daarop kregen we regelmatig een reactie terug, van zowel bedrijven als mensen, dat ze dit WK zouden boycotten omdat het in Qatar plaatsvond", legt Bruinsma uit.

Ook Voetbalpoules zag het aantal inschrijvingen in de afgelopen week toenemen. Namen anderhalve week geleden nog zo’n 87.000 mensen deel aan een pool op die website, inmiddels staat de teller op de website op ruim 192.000. Eigenaar Jeroen Klarenbeek ging er eerder al van uit dat het aantal deelnemers nog kon verdubbelen. Het aantal deelnemers ligt dit WK wel onder het aantal inschrijvingen van het EK, toen deden 216.000 mensen mee.

