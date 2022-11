China sluit miljardendeal met Qatar over jarenlange levering LNG

Qatar gaat voor een periode van enkele decennia miljoenen tonnen aan vloeibaar aardgas aan China leveren. Het betreft een van de grootste LNG-deals ooit.

Ook olie- en gasconcerns Shell en ExxonMobil kunnen daarvan profiteren.

Staatsbedrijf Qatar Energy zal het Chinese staatsbedrijf Sinopec vanaf 2026 in totaal 4 miljoen ton vloeibaar aardgas sturen, ook wel bekend als liquified natural gas (LNG). Dat gebeurt over een periode van 27 jaar voor een bedrag van 60 miljard dollar.

Het is de langste leveringsovereenkomst die China ooit heeft gesloten, maar ook de grootste qua volume. Het gas voor China zal komen uit een veld waar ook Shell en ExxonMobil in hebben geïnvesteerd.



De Chinese LNG-import daalde dit jaar juist door het strenge zero-covid-beleid. Daardoor kwam fabrieken stil te liggen of werd de productie verstoord. Verwacht wordt dat de vraag volgend jaar weer hersteld en dat deze de komende tien jaar zal groeien.

Wereldwijd is er een run op LNG, met name bij grote exporteurs als Qatar en de Verenigde staten. De prijzen voor het vloeibare gas zijn daardoor de afgelopen tijd gestegen. Zo proberen Europese landen Russisch gas te vervangen door LNG, nu de gastoevoer uit Rusland stilligt als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

© ANP 2022