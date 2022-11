FIFA start met armband tegen discriminatie al in groepsfase WK

De FIFA heeft zijn campagne tegen discriminatie vervroegd van de kwartfinales naar de groepsfase van het WK.

De wereldvoetbalbond geeft geen toestemming voor het dragen van de omstreden OneLove-band maar komt met een eigen initiatief zodat alle 32 deelnemende aanvoerders de mogelijkheid hebben om de speciale armband die bij de campagne hoort te dragen, zo gaf de FIFA aan in een statement.

Het besluit van de FIFA volgde kort nadat duidelijk was geworden dat aanvoerders met de omstreden en ongeautoriseerde OneLove-band hiervoor mogelijk een gele kaart zouden krijgen. De voetbalbonden van Nederland, Engeland, Wales, België, Denemarken, Duitsland en Zwitserland besloten vervolgens om hun aanvoerders te vragen de OneLove-band niet te dragen. "Voor FIFA-eindrondes moeten de aanvoerders van elk team de armband dragen die is geleverd door de FIFA", zo voegde de wereldvoetbalbond toe.



Inclusief

"FIFA is een inclusieve organisatie die voetbal ten dienste wil stellen van de samenleving door goede en legitieme doelen te ondersteunen, maar dit moet gebeuren binnen de kaders van de bij iedereen bekende wedstrijdreglementen", aldus de FIFA.

FIFA-president Gianni Infantino herhaalde zijn support voor de lhbti+-gemeenschap tijdens het WK en geeft aan dat iedereen welkom is in het land. "Als iemand het tegenovergestelde zegt, dan is dat niet de opinie van het land en zeker niet de opinie van de FIFA", aldus Infantino.

Maandag werd duidelijk dat Oranje-captain Virgil van Dijk de omstreden OneLove-band niet zou dragen vanwege de kans van een gele kaart. Oranje speelt maandag om 17.00 uur zijn eerste WK-wedstrijd tegen Senegal.

