Bonden vragen aanvoerders om omstreden OneLove-band niet te dragen op WK

De voetbalbonden in een aantal Europese landen hebben in een gezamenlijk statement laten weten dat ze hun aanvoerders hebben gevraagd om de OneLove-band niet te dragen tijdens WK-wedstrijden.

Eerder op maandag werd al bekendgemaakt dat Oranje-captain Virgil van Dijk later op dag de ongeautoriseerde band niet zal dragen in het eerste duel met Senegal.

De wereldvoetbalbond geeft geen toestemming voor het dragen van de omstreden OneLove-band maar komt met een eigen initiatief zodat alle 32 deelnemende aanvoerders de mogelijkheid hebben om de speciale armband die bij de campagne hoort te dragen, zo gaf de FIFA aan in een statement.

"De FIFA is heel duidelijk geweest dat het sportieve sancties zal opleggen als onze aanvoerders de band op het veld dragen. Als nationale bonden kunnen we onze spelers niet in een positie brengen waar ze mogelijk te maken krijgen met sportieve sancties, inclusief gele kaarten. Dus we hebben onze aanvoerders gevraagd om de armbanden niet te dragen tijdens WK-wedstrijden."



"We waren bereid om boetes te betalen die normaal gesproken van toepassing zijn op overtredingen van kledingvoorschriften en hadden een sterk commitment om de band te dragen. We kunnen echter niet onze spelers in de situatie brengen dat ze mogelijk een kaart krijgen of zelfs gedwongen worden om het veld te verlaten.".

"We zijn erg gefrustreerd door de beslissing van de FIFA die volgens ons ongeëvenaard is. We hebben de FIFA in september aangeschreven om hen te informeren over onze wens om de OneLove-band te dragen om actief inclusie in het voetbal te steunen en we hebben geen reactie gekregen. Onze spelers zijn teleurgesteld. Zij zijn sterke supporters van inclusie en zullen op andere manieren hun support tonen."

Op maandagmiddag speelt Engeland tegen Iran (14.00 uur) en het Nederland elftal treft Senegal (17.00 uur). Zowel Engeland-captain Harry Kane als Oranje-aanvoerder Van Dijk waren aanvankelijk van plan om de band te dragen.

