'Hypocriete' BBC onder vuur wegens niet uitzenden openingsceremonie WK

Het besluit van de BBC om de openingsceremonie van het WK voetbal niet live uit te zenden tijdens de hoofdverslaggeving op zondag heeft kritiek van veel sportfans opgeleverd.

Op sociale media circuleren reacties en kritiek op de eerdere houding van de BBC ten aanzien van soortgelijke gevallen

De openingsceremonie van de FIFA World Cup Qatar 2022 vond plaats in het Al Bayt Stadium in Al Khor, Qatar, waar de Amerikaanse filmster Morgan Freeman één van de gasten was en de Koreaanse K-popster Jungkook een miniconcert gaf.

De BBC degradeerde de ceremonie echter naar de 'Red Button'-dienst en online besloot BBC One om de ceremonie niet live uit te zenden maar een uitzending te tonen die in het teken stond van mensenrechten en vermeende beschuldigingen jegens Qatar.



"Het is het meest controversiële WK in de geschiedenis en er is nog niet eens tegen een bal getrapt", zei Lineker, een voormalige aanvoerder van het Engelse voetbal die een van de gastheren was tijdens het WK-programma van de omroep.

De opmerking van Lineker werd door velen bekritiseerd. Ze verwezen naar de recente verklaring van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die gastland Qatar verdedigde tegenover de westerse "hypocrisie" en propaganda. "Ik denk dat met wat wij als Europeanen de afgelopen 3000 jaar wereldwijd gedaan hebben, we ons nog 3000 jaar moeten verontschuldigen voordat we anderen de les gaan lezen", zei de FIFA-voorzitter zaterdag.



Veel kijkers beschuldigden de BBC er ook van "dubbele standaarden" er op na te houden en vragen de omroep waarom tijdens de Olympische Winterspelen van 2022 in China en het WK 2018 in Rusland niet dezelfde houding werd aangenomen.

Gebruikers deelden ook het verhaal van de Britse rioolkrant Daily Mirror waarin bekend werd gemaakt dat het tenue van het nationale elftal van Engeland voor £ 1 word geproduceerd door Thaise fabrieksarbeiders maar door de Britse voetbalbond voor £ 115 (€ 135) wordt verkocht.

