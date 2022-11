Turkije plant opening handelskantoor in Marokkaanse Sahara

Turkije gaat de komende vijf jaar geld investeren in de Marokkaanse Sahara, blijkt uit een uitgelekt rapport van het Turkse investeringsbureau Burak Daglioglu.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft het investeringskantoor geïnstrueerd om een handelskantoor te openen in het zuiden van Marokko. Het nieuwe handelsbureau in de Marokkaanse Sahara moet dienen als uitvalsbasis voor de Turkse export naar Afrikaanse landen.

Geruchten over de geplande Turkse investeringen in Marokko werden vorige week al aangewakkerd door de Turkse ambassadeur in Rabat, Omar Farouk Dogan. In een interview met het Franstalige blad Maroc Hebdo sprak de Turkse diplomaat over Turkse investeringen in de Sahara, waaronder de komst van een Turkse winkelketen in Laayoune.

Ook hintte hij op een nauwere militaire samenwerking tussen Rabat en Ankara. Turkije levert militaire drones aan de Marokkaanse Koninklijke Strijdkrachten (FAR) maar volgens Dogan "blijft het daar niet bij".



Sahara

Turkije zou volgens de bewindsman soortgelijke problemen hebben als Marokko inzake het 'geschil' over de Sahara. "De Turkse autoriteiten en het Turkse volk hebben, als geen ander, begrip voor de problemen van Marokko". Hij omschreef de Sahara-kwestie als een "puur kunstmatig conflict" dat door "derden worden aangewakkerd om de ontwikkeling van de regio te belemmeren.".

Dogan verwijst daarmee naar de Algerijnse regering, die de separatisten van het separatistische Polisario-Front huisvest, financiert en bewapent. Turkije is bereid te helpen in het aanhoudende diplomatieke geschil tussen Marokko en buurland Algerije. "Het is geen gemakkelijke zaak, maar we geloven dat we doortastend moeten zijn".



Dogan herhaalde zijn steun voor de territoriale integriteit van Marokko. "De betrekkingen tussen Marokko en Turkije zijn zeer diep geworteld in de geschiedenis, die teruggaat tot de zestiende eeuw.", zei Dogan.

"Turkije ligt in de Bosporus, Marokko in Gibraltar, twee zeer strategische posities. Dit is een zeer belangrijk element dat ons dwingt om dichter bij elkaar te komen om de officiële betrekkingen op hetzelfde niveau te brengen als de gevoelens tussen de twee broedervolkeren", zei hij.



Islamisering

Dogan prees de rol die Marokko eeuwenlang heeft gespeeld bij de islamisering van West-Afrika. "Ik kan niet over het Sahara-conflict praten zonder te herinneren aan de historische rol van Marokko in de verspreiding en promotie van de islam in West-Afrika", merkte hij op.

Het religieuze element vormt voor Dogan de voornaamste reden voor zijn voorliefde voor Marokko.

