Door Spanje uitgezette imam Badadoui vrijgelaten door Marokko

De imam die zaterdag door Spanje is uitgezet naar Marokko na aantijgingen van radicalisering is zaterdag door de Marokkaanse autoriteiten op vrije voeten gesteld.

Prediker Mohamed Said Badadoui kwam zaterdag aan in Casablanca nadat hij een maand heeft doorgebracht in een detentiecentrum in Spanje.

"In Marokko was de ontvangst hartelijk en vriendelijk. Hier hebben ze me ondervraagd en vrijgelaten. De Spaanse nationale politie heeft geen enkel bewijs geleverd dat ik een jihadist ben", zei hij in een interview met Spaanse pers.

De uit Marokko afkomstige imam woonde de afgelopen drie decennia in Catalonië en werd in augustus opgepakt nadat de Spaanse inlichtingendiensten zijn uitzetting naar Marokko aanraadde. "Nu ben ik in Marokko met mijn ouders. Ik pas me aan deze oneerlijke situatie aan, ik voel me hulpeloos", zei de voormalige voorzitter van de Vereniging ter Verdediging van de Moslimgemeenschap van Reus in Tarragona.



De Marokkaanse imam maakt zich wel zorgen over de situatie van zijn gezin. "Mijn vrouw en mijn kinderen zijn met meegegaan naar Marokko zodat we samen kunnen zijn. De kleine, 5 jaar oud, heeft nog nooit een voet in Marokko gezet en mijn 14-jarige dochter is er tien jaar niet geweest. Ze worden gedwongen om van omgeving en van school te veranderen. Er is een andere taal en een andere cultuur."

Zijn zaak doet denken aan die van de Marokkaan Noureddine Ziani. Hij werd in 2013 Spanje uitgezet vanwege zijn banden met Catalaanse afscheidingsbewegingen.

