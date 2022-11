Dit is wat Marokko verdient met deelname aan WK 2022

Met deelname aan het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar ontvangt de Marokkaanse voetbalbond FRMF, ongeacht de prestaties, het equivalent van 10,5 miljoen dollar van de FIFA.

Zoals aangekondigd door de FIFA in haar begroting voor het jaar 2022, bedraagt ​​de toewijzing voor het WK in Qatar 440 miljoen dollar. Een kolossaal bedrag dat zal worden verdeeld over de 32 selecties die bij het toernooi betrokken zijn, afhankelijk van de prestaties.

Marokko speelt in een relatief moeilijke poule en moet het in de groepsfase opnemen tegen Kroatië (finalist van het WK 2018), België (halve finalist van het WK 2018) en underdog Canada (het op twee na beste team in de CONCACAF).

FRMR ontvangt 12% van zijn jaarlijkse budget

Ongeacht of de Atlasleeuwen de groepsfase overleven (een prestatie die Marokko sinds 1986 niet heeft gereproduceerd) ontvangt FRMR 9 miljoen dollar aan prijzengeld. De bonus loopt op tot 13 miljoen dollar als het team van bondscoach Walid Regragui bij de eerste 16 eindigt.



Voor de beste acht teams loopt de bonus op naar 17 miljoen dollar. De vier finalisten ontvangen 25 miljoen voor de vierde plek en 27 miljoen voor de derde plek. De verliezer van de hoofdfinale ontvangt de 'troostprijs' van 30 miljoen en de winnaar van de WK-beker neemt 42 miljoen dollar mee naar huis.

Maar nog voordat de Atlasleeuwen ook maar een balletje getrapt hebben op het WK in Qatar heeft de bond een deel van het geld al binnen; 1,5 miljoen dollar, bedoeld voor de voorbereidingen.



FRMF ontvangt dus sowieso 10,5 miljoen dollar. Dat komt neer op 110 miljoen DH, oftewel 12 procent van het jaarlijkse budget van de bond. De voetbalfederatie geeft daarentegen ook een flinke smak geld uit om deel te nemen aan het wereldtoernooi. Denk daarbij aan logistieke kosten, verblijf, transport en bonussen voor spelers en technische staf.

Het is niet duidelijk wat de verdeling voor de Atlasleeuwen precies is maar de Europese voetbalbonden reserveren ongeveer 30 procent van de FIFA-toewijzing voor de spelers. De bonus die FRMF zal toekennen aan de 26 op de lijst van Regragui zal niet ver van deze verhouding moeten liggen.

© MAROKKO.NL 2022