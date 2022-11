Marokkaanse en Franse marine voeren oefeningen uit

De Koninklijke Marokkaanse Strijdkrachten (FAR) voeren momenteel oefeningen uit met de Franse marine.

De Franse marine merkt op Twitter dat het schip La Fayette Surcouf momenteel de CHEBEC22-oefening uitvoert met het fregat Allal Ben Abdellah van FAR.

Het doel van deze oefeningen is om de operationele samenwerking tussen de fregatten van de twee landen te verbeteren om gezamenlijk op te treden voor veiligheid en stabiliteit in de Middellandse Zee en in de Atlantische Oceaan.

