Israëlische premier veroordeelt gewelddadige aanvallen kolonisten op Palestijnen

De vertrekkende Israëlische premier Yair Lapid heeft de aanvallen van Israëlische kolonisten op Palestijnen in de stad Hebron op de Westelijke Jordaanoever veroordeeld.

Tientallen Palestijnen raakten afgelopen weekend gewond toen duizenden Israëlische kolonisten, onder leiding van de Israëlische extremistische leider Itamar Ben-Gvir, zich verzamelden in de oude stad van Hebron om de joodse sabbat te vieren.

De uiterst agressieve kolonisten vielen daarbij ook soldaten van het Israëlische bezettingsleger aan, meldt de pers in Israël. Daarbij raakte een Israëlische vrouwelijke soldaat gewond. In een tweet noemde Lapid de aanvallen een "nationale schande". Hij beloofde aanvallers van de soldaten voor het gerecht te brengen.

Ook de vertrekkende minister van Defensie Benny Gantz veroordeelde de aanvallen van extremistische Israëlische kolonisten op "veiligheidstroepen" en Palestijnse inwoners. "De Israëlische strijdkrachten zullen de openbare orde blijven handhaven", voegde hij toe.



Ben-Gvir

Vorige week zei de Israëlische president Isaac Herzog in een uitgelekt geluidsfragment dat "de hele wereld zich zorgen maakt" over de extreemrechtse opvattingen van Ben-Gvir, die naar verwachting minister zal worden in de nieuwe regering van Netanyahu.



Ben-Gvir is een voormalig lid van Kach, een joodse militante terreurgroep die op Israëlische en Amerikaanse terroristische lijsten staat. Hij heeft extreemrechtse opvattingen over de Palestijnen en riep eerder tot de ontheemding van Palestijnen. Hij zorgde voor een golf van escalatie in bezet Oost-Jeruzalem na het opzetten van een kantoor in de wijk Sheikh Jarrah.

Ben-Gvir heeft zich herhaaldelijk aangesloten bij Israëlische kolonisten bij het bestormen van de Al-Aqsa-moskee in het bezette Oost-Jeruzalem. Israëlische media meldden eerder dat de omstreden kandidaat-premier Benjamin Netanyahu een deal had bereikt met de partij van Ben-Gvir om het aantal Joodse nederzettingen op de bezette Westoever te vergroten.

Hebron is de thuisbasis van ongeveer 160.000 Palestijnse moslims en ongeveer 500 joodse kolonisten. De laatsten wonen in een reeks van alleen-joodse enclaves die zwaar worden bewaakt door Israëlische bezettingstroepen.

