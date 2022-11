Qatar trakteert WK-fans op cadeaus tijdens openingsceremonie WK

Voetbalfans die zondag de openingsceremonie van het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar bijwoonden werden onverwachts getrakteerd op een welkomstgeschenk.

De fans troffen de goodiebag aan bij het plaatsnemen in het Al Bayt-stadion waar zaterdag de wedstrijd Qatar-Ecuador plaatsvond.

In de goodiebag zaten onder meer een oudh, muskus, een waterbidon en een bal met het logo van het WK2022. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een gastland welkomstgeschenken uitdeelt aan voetbalfans.

© MAROKKO.NL 2022