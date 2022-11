Twaalf doden bij ongeval met bus in Egypte

Bij een botsing tussen een bus en een vrachtwagen zijn zondag twaalf mensen om het leven gekomen. Er zijn ook dertig gewonden.

Dertig anderen raakten gewond, meldt het Egyptische Ministerie van Volksgezondheid.

Het ongeval vond plaats in de buurt van de Egyptische badplaats Hurghada, aan de Rode Zee. Het parket heeft een onderzoek geopend om de oorzaken en de omstandigheden van het ongeval te achterhalen.

Het is het tweede dodelijke ongeval in minder dan tien dagen in Egypte. Op 12 november vielen er twintig doden toen een minibus in een kanaal van de Nijldelta terechtkwam.



Verkeersongevallen komen vaak voor in Egypte. Wegen worden vaak slecht onderhouden en de verkeersregels worden niet nageleefd. Officieel kwamen in 2021 ruim 7.000 mensen om het leven bij verkeersongevallen in het dichtstbevolkte land van de Arabische wereld, dat 104 miljoen inwoners telt.

In juli kwamen in centraal Egypte 25 mensen om het leven en raakten 35 gewond toen een bus frontaal botste op een vrachtwagen die langs de kant van de weg stond geparkeerd.





© MAROKKO.NL 2022