FIFA steekt stokje voor poging België om alsnog regenboog Love-shirt te dragen op WK

Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Belgen gevraagd hun uitshirt aan te passen omdat deze niet voldoet aan de voorschriften.

Aan de binnenkant van het uitshirt staat ter hoogte van de nek het woord 'LOVE' afgebeeld en dat moet van de FIFA worden afgeplakt.

Ook het speciale opwarmshirt van de Belgen, voorzien van regenboogkleuren, is door de FIFA afgekeurd. De Belgische voetbalbond ontwikkelde de shirts, waarin ook regenboogkleuren zijn verwerkt, in samenwerking met Adidas.

FIFA liet maandag weten geen toestemming te geven voor het dragen van de omstreden OneLove-band die door een handjevol Europese landen zou worden gedragen maar komt met een eigen initiatief zodat alle 32 deelnemende aanvoerders de mogelijkheid hebben om de speciale armband die bij de campagne hoort te dragen.



Volgens de Belgische krant Het Nieuwsblad zijn de grafische printen op het uitshirt van de Rode Duivels geïnspireerd door het "wereldberoemde vuurwerk" van het Belgische dancefestival Tomorrowland en staat het shirt ook symbool "voor de gedeelde waarden op het vlak van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit".

België speelt komende woensdag om 20.00 uur tegen Canada zijn eerste duel op dit WK.



Regenboog

Het verbod op regenboogkleuren werd jaren geleden door de FIFA ingevoerd nadat onder meer de VS, Engeland en Ierland, net als verschillende clubs, besloten om hun spelers te verplichten tot het dragen van een LHBT-regenboog. Sommige teams eisen van aanvoerders dat ze een LHBT-regenboog-aanvoerdersarmband dragen. Anderen plaatsen het LHBT-symbool op schoenveters en de hoekvlaggen die zij gebruiken.

Volgens de FIFA is de LHBT-regenboog een politiek symbool en de spelregels van de International Football Association Board (IFAB) stellen dat uitrusting "geen enkele politieke, religieuze of persoonlijke slogans, boodschappen of beelden" mogen uitdragen.



De wereldvoetbalbond stelt dat niemand gedwongen zou moeten worden een politiek symbool te dragen waar hij of zij het niet mee eens is. De FIFA moet zelf toezien op de uitvoering van de regels en het verbod op politieke symbolen consistent doorvoeren.

Geen politieke en religieuze statements

Het is niet de eerste keer dat FIFA shirts verbied omdat deze niet aan de voorschriften voldoen. Zo werd het shirt van het Engelse nationale voetbalploeg in 2016 afgekeurd vanwege de afbeelding van een klaproos, een boodschap ter herdenking van de Paasopstand van 1916.



De kwestie speelde ook in 2011, toen Engeland vriendschappelijk speelde tegen Spanje en de FIFA uiteindelijk wel instemde met het dragen van een armband met poppy. In 2017 waarschuwde FIFA Argentinië voor "het dragen van een aanvoerdersarmband met symbool".

Ook de UEFA is strikt in het uitdragen van politieke of religieuze symbolen. Zo werd Celtic zes jaar geleden bestraft vanwege Palestina-vlaggen tijdens het CL-duel met Hapoel Beer Sheva.

In 2018 beboete de Engelse voetbalbond de manager van Manchester City FC, Pep Guardiola, omdat hij tijdens een wedstrijd een geel lintje droeg ter gedachtenis aan wat de Catalaanse separatisten politieke gevangenen noemen.



