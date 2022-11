Saoedi-Arabië stunt op WK met zege op titelkandidaat Argentinië

Titelkandidaat Argentinië is slecht begonnen aan het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar

Tegen alle verwachtingen in verloor de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni, met daarin ook sterspeler Lionel Messi, met 2-1 van Saoedi-Arabië. In de eerste helft scoorde Argentinië vier keer, maar drie treffers gingen niet door vanwege buitenspel.

Bij rust was er nog niets aan de hand voor de Argentijnen, die dankzij een rake strafschop van Messi aan de leiding gingen. Vroeg in de tweede helft ging het fout want de plotselinge gelijkmaker viel vlak na rust door een welgemikte trap van Saleh al Shehri.

Salem al Dawsari ontsnapte een paar minuten later met de bal aan liefst drie bewakers, waarna hij de bal snoeihard de bovenhoek in joeg. Gesteund door tienduizenden supporters was ineens de grootste stunt van het land op een WK in de maak, sinds die memorabele zege op de Belgen in 1994.



Het lamgeslagen Argentinië, dat in de aanloop naar het WK liefst 36 wedstrijden ongeslagen was, bleek niet meer bij machte om de schade te repareren. Dat is zeer slecht nieuws voor Messi, die aan zijn vijfde en laatste WK bezig is en de wereldtitel als ultiem doel heeft.

Voor Saoedi-Arabië is het de vierde overwinning ooit op een WK. De zesvoudig toernooideelnemer overleefde alleen in 1994 de groepsfase. Destijds werd in de achtste finales van Zweden verloren. Het team van Hervé Renard moet het in de poulefase nog opnemen tegen Polen en Mexico.

