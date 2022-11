Spaanse rechtbank wijst ook tweede martelingszaak tegen Polisario-voorman Ghali af

Een klacht wegens marteling gericht tegen Polisario-leider Brahim Ghali in Spanje is afgewezen wegens gebrek aan bewijs.

Het hooggerechtshof in Madrid heeft besloten de zaak te sluiten, meldt de rechtbank dinsdag in een persbericht.

De klacht was ingediend door Fadel Breika, een voormalig lid van Polisario die Ghali en andere betrokkenen beschuldigde van marteling in de Tindouf-kampen. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat Ghali direct of indirect iets te maken heeft met de aantijgingen.

Ghali werd in 2021 in een Spaanse ziekenhuis opgenomen voor behandeling aan het coronavirus. Zijn aanwezigheid in Spanje zorgde maandenlang voor politieke onrust tussen Rabat en Madrid. Marokko was verontwaardigd over het besluit van Spanje om de leider van de militante separatisten te ontvangen.



Tijdens zijn verblijf in Spanje werd de Polisario-voorman door de rechtbank opgeroepen voor verhoor. De Saharaanse mensenrechtenorganisatie ASADEDH diende een tweetal klachten in die verband hielden met martelingen, aanrandingen en verkrachtingen.

Na het verhoor mocht Ghali weer vertrekken waardoor hij kon terugkeren naar Algerije. In Spanje loopt nog wel een zaak tegen Ghali wegens het frauderen met identiteitspapieren.

