Mali zet Franse 'hulporganisaties' buitenspel

De militaire overgangsregering van Mali heeft alle hulporganisaties die geld krijgen van Frankrijk verboden.

De stap van de Malinese junta komt nadat Frankrijk besloot om directe ontwikkelingshulp aan het West-Afrikaanse land stop te zetten.

De afgelopen maanden is Mali steeds meer geïsoleerd geraakt nadat bilaterale banden met voorheen belangrijke bondgenoten flink verslechterden. Zo kondigde oud-kolonisator Frankrijk een paar maanden geleden nog aan om na tien jaar zijn troepen terug te trekken. Ook Zweden, Egypte, het Verenigd Koninkrijk en Ivoorkust besloten niet langer vredeshandhavers aan de VN-MINUSMA-missie te willen leveren.

De laatste Franse troepen van die missie vertrokken in augustus na negen jaar uit Mali. Macron wil hun inzet omvormen tot een internationale missie in de Sahel waarvan het Franse leger vanuit Niger de ruggengraat moet vormen.



Frankrijk ging vorige week een stap verder door aan te kondigen de ontwikkelingshulp aan Mali volledig stop te zetten. De overgangsregering zag zich daarom genoodzaakt om met een tegenmaatregel te komen: een verbod op door Frankrijk gesteunde niet-gouvernementele organisaties (NGO's).

Op Twitter meldt het Malinese Ministerie van Buitenlandse Zaken maandagavond dat zij niet meer wil dat de Fransen via NGO's programma's in Mali steunen. Dat geld zou volgens de junta bedoeld zijn om het Malinese volk te "ontmenselijken". In de verklaring is te lezen dat de Fransen het geld zouden gebruiken om "de regering te chanteren en terroristische groeperingen in Mali te steunen".



Omdat de VN-vredesmissie (MINUSMA) op steeds minder internationale steun kan rekenen en extremisten steeds verder oprukken hebben West-Afrikaanse landen ondertussen aangegeven om samen op te trekken tegen terrorisme in de Sahel.

Acht landen (Benin, Burkina Faso, Ghana, Ivoorkust, Mali, Niger, Nigeria en Togo) komen deze week bijeen om concrete afspraken te maken.

