Gracenote: zege Saoedi-Arabië op Argentinië grootste WK-stunt ooit

De overwinning van Saoedi-Arabië op Argentinië van dinsdag (2-1) is de grootste WK-stunt ooit.

Dat meldt sportdatabureau Nielsen's Gracenote op basis van berekeningen.

Saoedi-Arabië had volgens Gracenote vooraf slechts 8,7 procent kans om te winnen van Argentinië, dat ruim drie jaar lang ongeslagen was. Tot dinsdag stond de grootste WK-sensatie op naam van de voetballers van de Verenigde Staten, die in 1950 met 1-0 van Engeland wonnen. De Amerikanen stonden op een winstkans van 9,5 procent.

Argentinië begon het WK, volgens Gracenote, als belangrijke kanshebber op de titel. Alleen Brazilië stond, voor het toernooi begon, hoger genoteerd.

De top tien grootste sensaties op het WK voetbal:



Saoedi-Arabië - Argentinië, 2022, 2-1 (8,7 procent kans); Verenigde Staten - Engeland, 1950, 1-0 (9,5 procent kans); Zwitserland - Spanje, 2010, 1-0 (10,3 procent kans); Algerije - West-Duitsland, 1982, 2-1 (13,2 procent kans); Ghana - Tsjechië, 2006, 2-0 (13,9 procent kans); Uruguay - Brazilië, 1950, 2-1 (14,2 procent kans); Zuid-Korea - Duitsland, 2018, 2-0 (14,4 procent kans); Wales - Hongarije, 1958, 2-1 (16,2 procent kans); Noord-Ierland - Spanje, 1982, 1-0 (16,5 procent kans); Senegal - Frankrijk, 2002, 1-0 (17,3 procent kans).

