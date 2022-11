Marokko: elf doden en 43 gewonden bij busongeval in Taza

In Marokko zijn dinsdag elf mensen om het leven gekomen en raakten 43 anderen gewond toen een bus nabij Taza kantelde.

Dat meldt persbureau MAP. Het ongeluk gebeurde zes kilometer buiten de stadsgrenzen van de oostelijke Marokkaanse stad. Hulpdiensten rukten massaal uit om gewonden te helpen. Gewonde passagiers zijn overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis.

De oorzaak van het ongeval is onbekend maar vermoedelijk heeft de recente zware regenval in het gebied een rol gespeeld. Het parket heeft een onderzoek geopend om de oorzaken en de omstandigheden van het ongeval te achterhalen.

Gevaarlijke wegen

In Marokko komen verkeersongevallen relatief vaak voor. Het Noord-Afrikaanse land staat 30e op de lijst van landen met de gevaarlijkste wegen, blijkt uit een onderzoek van het internationale verkeersveiligheidsbureau Zutobi.



In augustus kwamen 29 mensen om het leven bij een busongeluk in Khouribga, zo'n 100 kilometer ten zuidoosten van de economische hoofdstad Casablanca. Volgens het openbaar ministerie reed de chauffeur roekeloos en veel te hard. Hij werd vorige week veroordeeld tot vier jaar cel.

Gemiddeld 10 verkeersdoden per dag

Er sterven in Marokko per dag gemiddeld tien mensen door een verkeersongeluk en er raken gemiddeld 28 mensen ernstig gewond in het verkeer.



De regering hoopte met een speciaal verkeersveiligheidsplan (2017-2022) het aantal verkeersslachtoffers met een kwart te verminderen maar die doelstelling werd niet behaald. Het jaarlijks gemiddelde aantal dodelijke verkeersslachtoffers passeerde vorig jaar met 3.675 het beoogde maximumaantal van 2.800 doden per jaar.

Ondanks dat het aantal verkeersdoden het afgelopen decennium wel is afgenomen, vergeleken met voorgaande jaren, blijken verkeersongelukken wel vaker dodelijk. Zo steeg het sterftecijfer bij ernstige verkeersongelukken in de afgelopen tien jaar van 33 procent naar 43 procent.

Ruim 45 procent van de verkeersongevallen zijn het gevolg van te hard rijden. 48,5 procent gebruikt een telefoon achter het stuur en slechts 36 procent gebruikt een veiligheidsgordel op de achterbank, meldde minister Mohamed Abdeljalil (Transport en Logistiek) eerder dit jaar.

© MAROKKO.NL 2022