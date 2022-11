Bourita ontvangt nieuwe VS-ambassadeur Talwar

De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita ontving maandag in Rabat de nieuwe Amerikaanse ambassadeur Puneet Talwar.

Bourita nam de geloofsbrieven van de VS-diplomaat in ontvangst alvorens die begint met zijn ambt.

Talwar werd in september door de Amerikaanse president Joe Biden benoemd tot ambassadeur in Marokko. Talwar is van Indiase afkomst en bekleedde voorheen hoge functies op het gebied van nationale veiligheid, buitenlands beleid bij State Department, het Witte Huis en de Senaat. Hij werkte van 2009 tot 2014 als adviseur van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama aan het Iraanse dossier en de Golfstaten.

Bourita ontving maandag ook geloofsbrieven van de nieuwe ambassadeur van Azerbeidzjan, Nazim Adil oglu Samadov en Zuid-Soedan, Abuk Nikanora Manyok Aguer Cussac.

