Inflatie Marokko in oktober opgelopen tot 8,1%

De inflatie houdt aan in Marokko en is eind oktober opgelopen tot 8,1 procent op jaarbasis.

Dat blijkt uit de laatste cijfers van het centrale bureau voor planning en statistiek HCP.

De koopkracht van burgers in Marokko blijft afnemen. Het inflatiecijfer lag in oktober 0,4 procent hoger dan in september. De prijs van voedingsproducten en non-foodproducten stegen met respectievelijk 0,7 en 0,2 procent.

De inflatie is al enkele maanden erg hoog doordat de prijzen voor gas en elektriciteit sterk zijn gestegen maar die hogere kosten voor energie werken ook steeds harder door in de voedselprijzen.



De prijzen van voedingsproducten werden vooral opgejaagd door duurder wordende bakoliën en vetten (+2,5 procent), groenten (+2,5 procent), zuivelproducten en eieren (+1,7 procent), vlees (+0,7 procent), brood en granen (+0,3 procent en zoetwaren als suiker, jam en honing (+0,2 procent). Daarentegen gingen de prijzen voor vis en zeevruchten met 2,1 procent omlaag, hetzelfde geldt ook voor fruit (-2 procent).

Volgens HCP stegen de prijzen het hardst in Guelmim (+1,2 procent), gevolgd door Fez (+1,1 procent), Laâyoune (+1,0 procent), Kenitra (+0,9 procent), Casablanca (+0,8 procent), Dakhla en Safi (+0,6 procent), Agadir en Beni-Mellal (+0,4 procent), Meknes en Settat (+0,3 procent) en Rabat met 0,2 procent. Anderzijds werden dalingen opgetekend in Al Hoceima (-0,7 procent) en Oujda (-0,6 procent).

