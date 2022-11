Koning Saoedi-Arabië kondigt nationale feestdag aan na overwinning op Argentinië

In Saoedi-Arabië kan er morgen volop worden nagenoten van de prestatie van het nationaal voetbalelftal.

De Saoedische koning Salman bin Abdulaziz besloot volgens het staatspersbureau SPA iedereen in het land woensdag vrij te geven, om het succes nog eens uitgebreid te vieren. Het verlof geldt ook voor studenten en scholieren.

De ploeg van bondscoach Hervé Renard beleeft een vliegende start op het WK in Qatar. Tegen alle verwachtingen in verloor de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni, met daarin ook sterspeler Lionel Messi, met 2-1 van Saoedi-Arabië.

In de Saudische media werd gesproken van een historisch succes en van 'een sprookje' dat is uitgekomen. Vanzelfsprekend zijn de spelers vanaf nu helden. "Duizend, duizend en duizend felicitaties voor onze voetballers", twitterde sportminister Abdulaziz bin Turki Al Saud.



Voor de ploeg was de overwinning een welkome verrassing. In aanloop naar het WK werd er verloren van Kroatië (1-0) en gelijkgespeeld tegen Panama (1-1). De overwinning op Argentinië is niet alleen de grootste verrassing op dit WK tot dusver, maar kan zelfs worden gezien als de grootste stunt ooit op een wereldkampioenschap.

Volgens sportdatabureau Nielsen's Gracenote had het Islamitische land slechts 8,7 procent kans op een overwinning, wat nog lager is dan de winkans van de Verenigde Staten toen Engeland op het WK van 1950 met 1-0 werd verslagen (9,5 procent).

