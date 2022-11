Duitsland trekt troepen vanaf zomer terug uit Mali

Duitsland trekt zijn troepen vanaf volgend jaar zomer terug uit Mali, heeft de regering in Berlijn volgens bronnen besloten.

De verwachting is dat alle Duitse soldaten het Afrikaanse land tegen mei 2024 hebben verlaten.

Duitsland heeft ongeveer duizend man gestationeerd in Mali, voornamelijk in de buurt van de noordelijke stad Gao. Hun belangrijkste taak daar is het verzamelen van inlichtingen voor de VN-vredesmissie MINUSMA. De activiteiten van de Duitse missie in Mali werden dit jaar al twee keer opgeschort door geschillen met de militaire junta in de hoofdstad Bamako en de komst van Russische huurlingen van de Wagner-groep in Gao.

Sommige andere Europese landen hebben hun terugtrekking al aangekondigd of voltooid. Frankrijk deed dat eerder al en vorige week maakte het Verenigd Koninkrijk bekend zijn driehonderd militairen die voor de VN-missie actief zijn naar huis te gaan halen, ook omdat samenwerking met de regering niet mogelijk bleek.



Nederland levert volgens het ministerie van Defensie maximaal tien functionarissen van politie en de Koninklijke Marechaussee aan MINUSMA, naast enkele militaire stafofficieren.

Militaire en humanitaire hulp

De Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen kreeg een jaar geleden het commando over de VN-missie, die uit bijna 14.000 blauwhelmen bestaat. De internationale troepenmacht probeert sinds 2013 jihadisten in Mali te bestrijden en democratische instituties te versterken. Ook wordt humanitaire hulp geboden en trainen politieagenten hun Malinese collega’s.



Het instabiele land in de Sahel met zo'n 20 miljoen inwoners maakte sinds 2012 drie militaire staatsgrepen mee. Sinds de laatste staatsgreep in 2021 staat het land onder leiding van een pro-Russische militaire regering.

Nieuwe Franse strategie voor Afrika

Frankrijk is ondertussen bezig een nieuwe militaire strategie voor Afrika te ontwikkelen in overleg met landen als Niger, Tsjaad en Burkina Faso. De bedoeling is dat er een internationale missie in de Sahel-regio komt waarvan het Franse leger vanuit Niger de ruggengraat vormt.

© ANP 2022