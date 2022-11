Bondscoach Marokko zegt dat het land Ziyech nodig heeft

Marokko is dolgelukkig met de terugkeer van Hakim Ziyech.

Dat zei bondscoach Walid Regragui over zijn spelverdeler, in aanloop naar de eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap tegen Kroatië van woensdag.

"Het land heeft hem nodig. Ik weet ook zeker dat hij alles zal geven om bij te dragen aan een goed resultaat voor ons.". Ziyech ontbrak lange tijd in de nationale selectie, wegens een conflict met voormalig bondscoach Vahid Halilhodzic.

De Bosniër werd echter na de kwalificatie voor de wereldtitelstrijd weggestuurd. Het maakte de weg vrij voor de middenvelder van Chelsea, in Nederland eerder actief bij Heerenveen, FC Twente en Ajax.



Ghanem Saïss, ploeggenoot, heeft eveneens hoge verwachtingen van Ziyech. "Hij is een speler die iets aan ons spel kan toevoegen. Hij merkt dat we in hem geloven en dat geeft hem vertrouwen. Ik denk dat hij de komende wedstrijden fantastische dingen gaat laten zien."

Naast Ziyech behoren ook onder anderen Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat en Zakaria Aboukhlal tot de Marokkaanse selectie, allen spelers met een verleden in de Eredivisie. Marokko speelt in de groepsfase verder tegen België en Canada.

© ANP 2022