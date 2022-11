VS waarschuwen Mauritanië voor Russische invloeden en onvast Sahara-standpunt

De Verenigde Staten (VS) hebben Mauritanië gewaarschuwd voor pogingen van Rusland om meer invloed te verwerven in de Maghreb-regio.

Dat blijkt uit een uitgelekt rapport van de Mauritaanse ambassadeur in Washington D.C., Cisse Bint Beida.

De diplomate werd onlangs ontboden door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en sprak met onderminister Derek Chollet (Buitenlandse Zaken, MENA regio), onder meer over de geostrategische betrekkingen tussen Mauritanië en landen in de Maghreb-regio.

Volgens Chollet probeert Moskou meer invloed te krijgen in Noord-Afrika en de Sahel-regio, bijvoorbeeld met de inzet van de paramilitaire organisatie The Wagner Group van de Russische oligarch Jevgeni Prigozjin. In een boodschap die bedoeld is voor de Mauritaanse president Mohamed Ould El Ghazouani hebben de Amerikanen aangeboden om te helpen tegen de vermeende infiltratiepogingen van het Kremlin.



Ook heeft Chollet er bij Bint Beida op aan gedrongen meer toenadering te zoeken tot Marokko, ten nadele van Algerije. De VS "erkennen de belangrijke rol van Nouakchott" in de Sahara-kwestie en adviseren de regering van Ould El Ghazouani om zich volstandig aan te sluiten bij het Marokkaanse autonomievoorstel voor de Sahara.

Een "standvastigere" aanpak van Mauritanië zou volgens de Amerikanen bijdragen tot het vinden van een oplossing voor het "langslepende conflict" over de Westelijke Sahara.



In het rapport schrijft Bint Beida ook dat Washington "veel waarde hecht" aan de mensenrechtensituatie in Mauritanië. In het mensrenrechtenrapport van het Amerikaanse buitenlandministerie komt Mauritanië er niet goed vanaf.

De VS hekelen het "gebrek aan juridische procedures en onmenselijke opsluiting" van verdachten. De Amerikanen hebben aangeboden Mauritanië te helpen met trainingen om de situatie te verbeteren.

