Iran: kolonel Revolutionaire Garde komt om door Israëlische bom

Een Iraanse kolonel van de Revolutionaire Garde is omgekomen bij een bomaanslag in de buurt van het Syrische Damascus.

Volgens Iran is Israël verantwoordelijk voor de aanval. Kolonel Davoud Jafari zou zijn gedood door een bom die langs de weg was geplaatst.

Jafari was als militair adviseur in Syrië en was ook betrokken bij het Iraanse ruimtevaartprogramma. De Revolutionaire Garde heeft benadrukt dat het criminele regime in Israël zal boeten voor de dood van de kolonel.

Israël voert vaak aanvallen uit op Syrische militaire doelen, die in verband worden gebracht met de aanwezigheid van Iran. Teheran probeert de invloed in Israëls buurlanden te vergroten door bijvoorbeeld wapens te leveren aan Syrische strijdkrachten of het Libanese Hezbollah. Er zouden volgens Iran geen troepen aanwezig zijn in Syrië, maar slechts militaire adviseurs.

In maart kwamen ook twee leden van de Revolutionaire Garde om in Syrië, volgens Iran door Israël. De Israëlische regering reageert zelden op dit soort beschuldigingen, maar erkent dat het honderden luchtaanvallen heeft uitgevoerd sinds de burgeroorlog in Syrië uitbrak in 2011.

