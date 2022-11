Saoedische speler naar ziekenhuis na botsing in duel met Argentinië

De Saoedische verdediger Yasser Al-Shahrani is voor onderzoeken naar het ziekenhuis gegaan na zijn pijnlijke botsing met zijn doelman tijdens de verrassende 2-1-zege op Argentinië op het WK.

Hieruit is volgens lokale media gebleken dat Al-Shahrani meerdere breuken in zijn gezicht en een interne bloeding heeft opgelopen.

In een video via sociale media stelt Al-Shahrani supporters van het Saoedische elftal gerust door vanuit een ziekenhuisbed te zeggen dat het met zijn herstel goed gaat. Het is nog niet duidelijk of de voetballer zaterdag kan spelen tegen Polen.

Saoedi-Arabië was de 2-1-voorsprong op titelkandidaat Argentinië fel aan het verdedigen toen Al-Shahrani in de slotfase hard in aanraking kwam met de knie van doelman Mohammed Al-Owais.

De verdediger moest het veld per brancard verlaten, maar zonder hem verdedigde zijn ploeg met succes de voorsprong.

