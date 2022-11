Marokko speelt op WK gelijk tegen Kroatië, Mazraoui valt uit

Marokko heeft zijn eerste WK-wedstrijd in Qatar gelijkgespeeld tegen vicewereldkampioen Kroatië.

In een wedstrijd met maar weinig goede kansen konden ook voormalig Eredivisiespelers Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en Sofyan Amrabat het verschil niet maken: 0-0. Mazraoui viel na een uur geblesseerd uit.

Van de oud-Eredivisiespelers in de Marokkaanse selectie begon alleen Zakaria Aboukhlal op de bank. In de loop van de eerste helft werd Chelsea-speler Ziyech enkele keren dreigend, maar tot echt uitgespeelde kansen kwam de ploeg van de nieuwe bondscoach Walid Regragui niet.

Vlak voor rust kreeg Kroatië via Nikola Vlasic en aanvoerder Luka Modric de beste mogelijkheden, maar de Marokkaanse doelman redde een inzet van dichtbij. Modric schoot hard over.



Oud-Ajacied Mazraoui kreeg zo'n 5 minuten na rust een moeilijke kopkans om de score te openen, waarbij hij zich blesseerde aan een zij. Even daarna werd de verdediger van Bayern München gewisseld. In het restant van de tweede helft was Kroatië gevaarlijker, maar de massaal aanwezige fans van Marokko zagen het een paar keer net goed aflopen.

De andere landen in groep F, België en Canada, spelen vanaf 20.00 uur tegen elkaar. Kroatië verloor op het vorige WK, in 2018, de finale van Frankrijk.

