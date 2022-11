Wereldwijd zeker 50.000 migranten omgekomen sinds 2014

Sinds 2014 zijn wereldwijd minstens 50. 000 migranten tijdens hun tocht omgekomen. Meer dan de helft van deze mensen stierf tijdens hun reis naar of binnen Europa.

Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in een woensdag gepubliceerd rapport. Geen enkel land publiceert officiële cijfers over het aantal omgekomen migranten, aldus de organisatie, waardoor het werkelijke aantal waarschijnlijk stukken hoger ligt. Het genoemde aantal van 50.000 is volgens de IOM met name symbolisch. Zij baseren zich op onder meer cijfers van NGO's, mediaberichten en verslagen van ooggetuigen.

Volgens de IOM laten de aantallen zien dat huidig beleid wereldwijd geen zekerheden biedt voor veilige migratie. Met name in en rond het Middellandse Zeegebied zijn veel mensen overleden of verdwenen. Maar ook in bijvoorbeeld de Sahara en langs de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico zijn al duizenden doden geteld, aldus de IOM.

