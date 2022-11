Marokko en Spanje akkoord met heropening douanekantoren Ceuta en Melilla

Marokko en Spanje hebben overeenstemming bereikt over de heropening van de douanekantoren bij de grensovergangen van de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla.

De douanediensten zullen vanaf januari 2023 worden hervat, meldt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken José Manuel Albares die dinsdag in Fez was voor deelname aan de tweedaagse bijeenkomst van de Alliantie der Beschavingen van de VN (UNAOC).

In een persbericht reageerde het Spaanse ministerie op vragen over de grensbestorming in juni waarbij 23 migranten om het leven kwamen. De Spaanse regering ligt onder vuur na berichten over illegale pushbacks. De minister gaf aan dat hij tijdens zijn korte ontmoeting met zijn Marokkaanse evenknie Nasser Bourita geen tijd heeft gehad om over de kwestie te praten.

Albares geeft aan uit te kijken naar de Marokko-Spanje-Top die begin volgend jaar plaats moet vinden. De bijeenkomst zou in november plaatsvinden maar is uitgesteld zodat beide landen zich beter kunnen voorbereiden.



De laatste top tussen de twee landen vond plaats in 2019. De aanstaande bijeenkomst is bedoeld om de afspraken van eerder dit jaar te concretiseren. Marokko en Spanje besloten in april om het diplomatieke conflict te beëindigen en de betrekkingen aan te halen.

VN-Wereldforum

Marokko was eerder deze week gaststad van de 9e editie van het Wereldforum dat plaatsvond ten tijde van een breed scala aan mondiale uitdagingen zoals de toename van gewelddadig extremisme, terrorisme, xenofobie, racisme en haatzaaiende uitlatingen, discriminatie en radicalisme. Op het Wereldforum in Fez is speciale aandacht besteed aan Afrika, een continent dat zijn plaats nog niet heeft veroverd als het gaat om collectieve actie en wereldwijde mobilisatie.

De keuze voor Marokko als gastland is "geen toeval", zei Bourita in september toen het nieuws werd bekend gemaakt tijdens de Algemene Vergadering van de VN. De stad Fez werd gekozen vanwege haar "voorouderlijke karakter en haar spirituele symboliek.".

Het Wereldforum in Fez werd voorafgegaan door de VN-bijeenkomst 'De Dialoog van Tanger' in juni, op initiatief van UNAOC.

