Batshuayi en Courtois helpen België aan moeizame zege op Canada

België is het wereldkampioenschap voetbal in Qatar moeizaam begonnen.

De nummer 3 van de vorige mondiale titelstrijd won in Al Rayyan met 1-0 van Canada en mocht daarmee niet klagen.

Michy Batshuayi maakte kort voor rust het doelpunt. De Belgen gaan dankzij de zege aan kop in groep F. Marokko en Kroatië speelden eerder op woensdag doelpuntloos gelijk.

België had het moeilijk in de eerste helft. Canada, voor het laatst in 1986 actief op een WK, speelde in een hoog tempo en overrompelde het elftal van trainer Roberto Martínez. Scheidsrechter Janny Sikazwe uit Zambia gaf in de 11e minuut een strafschop aan Canada.



Yannick Carrasco bleek een schot met zijn hand te hebben geblokt. Doelman Thibaut Courtois stopte de penalty van uitblinker Alphonso Davies van Bayern München en sleepte België, dat een selectie met de nodige spelers op leeftijd heeft, daarmee door een moeilijke fase heen.

Waar Canada de kansen onbenut liet, was België wel efficiënt. Na een fraaie pass van achteruit van Toby Alderweireld, werkte Batshuayi de bal met links knap binnen. Canada had na rust meer moeite het hoge tempo vast te houden en gaf steeds meer ruimte weg. België profiteerde daar niet van. Canada slaagde er zelf niet in de gelijkmaker te forceren, ondanks (over de hele wedstrijd) meer dan twintig doelpogingen.

België speelt zondag om 14:00 uur tegen Marokko.

