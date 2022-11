Koning Mohammed VI ontvangt VN-chef Guterres in Rabat

Koning Mohammed VI heeft vandaag de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), Antonio Guterres, ontvangen in het koninklijk paleis in Rabat.

De twee spraken onder meer over de Sahara. Guterres is maandag in Marokko aangekomen om deel te nemen aan de tweedaagse bijeenkomst van de Alliantie der Beschavingen van de VN (UNAOC). Fez was gaststad van het VN-Wereldforum.

De VN-baas bedankte de Marokkaanse koning voor het succes van de bijeenkomst en prees de bijdrage van Marokko bij het handhaven en versterken van de stabiliteit op het Afrikaanse continent.

De Koning herhaalde zijn steun voor de inspanningen van VN-gezant Staffan De Mistura. Die is sinds 2021 belast met het vinden van een politieke oplossing voor de Sahara-kwestie.



VN-Wereldforum

De negende editie van het Wereldforum vond plaats ten tijde van een breed scala aan mondiale uitdagingen zoals de toename van gewelddadig extremisme, terrorisme, xenofobie, racisme en haatzaaiende uitlatingen, discriminatie en radicalisme.

Buitenlandminister Nasser Bourita leidde de bijeenkomst die door ruim 1.000 deelnemers werd bijgewoond. Hij sprak vandaag onder meer met zijn Spaanse en Palestijnse ambtgenoten José Manuel Albares en Riyad al-Maliki.

